Азербайджан представил третий отчет "Обзор результативности экологический деятельности"

11:04

Отчет "Обзор результативности экологический деятельности" (ОРЭД) Азербайджана, подготовленный Европейской экономической комиссией ООН и включенного в повестку дня COP29 представлен в субботу.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Татьяна Молчан, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также представители международных организаций и профильных институтов.

В ходе презентации были обнародованы результаты отчета о третьем этапе, обсужден прогресс, достигнутый с момента подготовки отчета о втором этапе, а также проведен диалог о привлечении заинтересованных сторон к реализации новых рекомендаций.

Целью отчета является согласование экологических и экономических целей Азербайджана, поддержка формулирования национальной политики в данной сфере и оценка выполнения страной своих международных экологических обязательств.

Отметим, что первый такой отчет был подготовлен в 2003 году, второй - в 2011 году.