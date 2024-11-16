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Азербайджан представил третий отчет "Обзор результативности экологический деятельности" 

Азербайджан представил третий отчет "Обзор результативности экологический деятельности"  11:04
COP29
16 ноября 2024 г. 11:44
Азербайджан представил третий отчет Обзор результативности экологический деятельности 

Отчет "Обзор результативности экологический деятельности" (ОРЭД) Азербайджана, подготовленный Европейской экономической комиссией ООН и включенного в повестку дня COP29 представлен в субботу.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Татьяна Молчан, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также представители международных организаций и профильных институтов.

В ходе презентации были обнародованы результаты отчета о третьем этапе, обсужден прогресс, достигнутый с момента подготовки отчета о втором этапе, а также проведен диалог о привлечении заинтересованных сторон к реализации новых рекомендаций.

Целью отчета является согласование экологических и экономических целей Азербайджана, поддержка формулирования национальной политики в данной сфере и оценка выполнения страной своих международных экологических обязательств.

Отметим, что первый такой отчет был подготовлен в 2003 году, второй - в 2011 году.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan presents third Environmental Performance Review at COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan üçüncü dövr “Ətraf mühit üzrə fəaliyyətin icmalı” hesabatını təqdim edib

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