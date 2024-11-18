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Азербайджан подписал меморандумы о взаимопонимании с китайскими PowerChina Resources Ltd и TBEA Co.

Азербайджан подписал меморандумы о взаимопонимании с китайскими PowerChina Resources Ltd и TBEA Co. ИМЕНА ОЧЕНЬ РУГАТЕЛЬНЫЕ, несклоняемые))) таких даже нет в интернете. Я ИХ ОПУСТИЛА БЫ, просто для прикола оставила)))
COP29
18 ноября 2024 г. 17:15
Азербайджан подписал меморандумы о взаимопонимании с китайскими PowerChina Resources Ltd и TBEA Co.

Министерство энергетики Азербайджана в рамках COP29 подписало меморандумы о взаимопонимании в сфере "зеленой энергии" с китайскими компаниями PowerChina Resources Limited и TBEA Co., Ltd.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, перед церемонией подписания министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с делегациями PowerChina Group и ТВЕА.

На встречах отмечено, что сотрудничество в области возобновляемой энергетики занимает важное место в отношениях между Азербайджаном и Китаем. Стороны также обсудили возможности сотрудничества в контексте мегапроектов, связанных с производством и экспортом "зеленой энергии".

Меморандум с PowerChina Resources Limited предусматривает сотрудничество по проектам солнечных PV панелей, строительства ВЭС на суше и на море, систем хранения энергии (BESS), зеленого водорода, подготовки кадров.

Меморандум с BEA Co. предусматривает сотрудничество по производству энергетического парка в промпарках Азербайджана, создание Информационного центра, инвестиции в ВИЭ-проекты и др. направления.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Çin şirkətləri ilə anlaşma memorandumları imzalanıb

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