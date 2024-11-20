О нас

Азербайджан подписал меморандум о взаимопонимании с еще двумя компаниями из КНР

Азербайджан подписал меморандум о взаимопонимании с еще двумя компаниями из КНР 11:13
COP29
20 ноября 2024 г. 11:33
Азербайджан подписал меморандум о взаимопонимании с еще двумя компаниями из КНР

Министерство энергетики Азербайджана в рамках COP29 подписало Меморандум о взаимопонимании в сфере хранения энергии с китайскими компаниями China Southern Power Grid International (Hong Kong) Co. и Powerchina Huadong Engineering Corporation Limited.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, документ предусматривает сотрудничество в таких сферах, как гидроаккумулирующие системы (PHS), системы хранения энергии в аккумуляторах (BESS), системы передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC) и другие технологии передачи альтернативной энергии, распределения и цифровизации сетей.

Согласно меморандуму, стороны планируют создать Управляющий комитет и Рабочую группу для обеспечения эффективности реализуемых мероприятий, усиления координации и контроля за процессами.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов провел встречу с представителями China Southern Power Grid International (Hong Kong) Co. и Powerchina Huadong Engineering Corporation Limited, на которой обсуждались перспективы сотрудничества в сфере ВИЭ и технологий хранения электроэнергии и др. направлениях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan inks agreements with two more Chinese companies
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Çinin daha iki şirkəti ilə anlaşma memorandumu imzalayıb

Экслюзивные новости

Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
20 ноября 2024 г. 11:32
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
19 ноября 2024 г. 13:29
Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования
Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования
19 ноября 2024 г. 12:57
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
19 ноября 2024 г. 10:17
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
18 ноября 2024 г. 14:46
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
18 ноября 2024 г. 13:40
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
18 ноября 2024 г. 12:29
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
18 ноября 2024 г. 10:59
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi