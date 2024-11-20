Азербайджан подписал меморандум о взаимопонимании с еще двумя компаниями из КНР

11:13

Министерство энергетики Азербайджана в рамках COP29 подписало Меморандум о взаимопонимании в сфере хранения энергии с китайскими компаниями China Southern Power Grid International (Hong Kong) Co. и Powerchina Huadong Engineering Corporation Limited.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, документ предусматривает сотрудничество в таких сферах, как гидроаккумулирующие системы (PHS), системы хранения энергии в аккумуляторах (BESS), системы передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC) и другие технологии передачи альтернативной энергии, распределения и цифровизации сетей.

Согласно меморандуму, стороны планируют создать Управляющий комитет и Рабочую группу для обеспечения эффективности реализуемых мероприятий, усиления координации и контроля за процессами.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов провел встречу с представителями China Southern Power Grid International (Hong Kong) Co. и Powerchina Huadong Engineering Corporation Limited, на которой обсуждались перспективы сотрудничества в сфере ВИЭ и технологий хранения электроэнергии и др. направлениях.