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Азербайджан подписал Декларацию о детях, молодежи и климатической деятельности

Азербайджан подписал Декларацию о детях, молодежи и климатической деятельности В начале 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) правительство Азербайджана подписало Декларацию о детях, молодежи и климатической деятельности, взяв на себя обязательство поставить детей в центр климатической политики.
COP29
11 ноября 2024 г. 14:10
Азербайджан подписал Декларацию о детях, молодежи и климатической деятельности

В начале 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) правительство Азербайджана подписало Декларацию о детях, молодежи и климатической деятельности, взяв на себя обязательство сделать детей центром климатической политики.

Как сообщает Report, в церемонии подписания декларации приняли участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджана и президент COP29 Мухтар Бабаев, исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, молодежный защитник климата COP29 Лейла Гасанова, высокопоставленные государственные чиновники, а также дети и представители молодежи Азербайджана.

ЮНИСЕФ приветствовал обязательство правительства Азербайджана, взятое при подписании этой декларации.

Декларация — первая рамочная программа, принятая на местном и глобальном уровнях для ускорения климатической политики, ориентированной на детей и молодежь.

Изменение климата негативно влияет на здоровье, развитие и безопасность детей, а также на их доступ к основным услугам. Около миллиарда детей, или половина детей мира, живет в 33 странах, подверженных высокому риску воздействия изменения климата и загрязнения.

Мухтар Бабаев подчеркнул, что сегодня Азербайджан вновь подтвердил свою приверженность климатическому процессу, который важен для детей и молодежи: "Мы призываем всех задуматься, как климатические действия могут способствовать созданию более устойчивого будущего для детей и молодежи".

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел подчеркнула, что важно включить детей в центр политики по изменению климата и инвестировать в решения для их защиты от его последствий: "Подписание Азербайджаном этой декларации — еще один шаг, который ставит детей в центр климатической повестки".

ЮНИСЕФ призывает другие страны присоединиться к этой декларации и взять на себя обязательства по защите детей от ухудшающихся последствий изменения климата.

Для поддержки реализации декларации ЮНИСЕФ сотрудничает с правительствами и партнерами, работая над адаптацией и укреплением существующих систем, критически важных для детей, таких как образование, социальная защита и здравоохранение. Цель — сделать эти услуги устойчивыми к изменению климата и способными эффективно реагировать на его последствия.

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Версия на английском языке Azerbaijan signs declaration on children, youth, and climate action at COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Uşaqlar, Gənclər və İqlim Fəaliyyəti Bəyannaməsini imzalayıb

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