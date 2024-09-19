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Азербайджан подготовит отчет о прозрачности до COP29

Азербайджан подготовит отчет о прозрачности до COP29 Азербайджан подготовит отчет о прозрачности до 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
19 сентября 2024 г. 11:54
Азербайджан подготовит отчет о прозрачности до COP29

Азербайджан подготовит отчет о прозрачности до 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

Он отметил, что в рамках COP29 страны представят отчеты о прозрачности по климатическим проектам.

По словам Бабаева, Азербайджан постарается подготовить и представить этот важный документ до COP29.

Министр также добавил, что в рамках COP29 Азербайджан представит много зеленых проектов, значительная часть из них будет связана с Карабахом.

"Есть проекты и по другим регионам. COP29 - хорошая возможность для Азербайджана представить свои проекты", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan to prepare transparency report before COP29
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan COP29-a qədər şəffaflıq hesabatını hazırlayacaq

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