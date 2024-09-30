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Азербайджан подал заявку на проведение Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии

Азербайджан подал заявку на проведение Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии 10:06
COP29
30 сентября 2024 г. 10:18
Азербайджан подал заявку на проведение Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии

Азербайджан подал заявку на проведение 17-ой Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев в понедельник на Бакинской климатической неделе.

Он отметил, что 16-ая Конференция сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии пройдет через три недели в Кали (Колумбия): "Я хотел бы использовать эту платформу, чтобы объявить, что Азербайджан выдвинут для проведения следующей 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии в 2026 году. Окончательное решение о том, в каком городе пройдет очередное мероприятие будет принято на COP в Кали в конце следующего месяца".

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Версия на английском языке Azerbaijan may host Conference of Parties to UN Convention on Biological Diversity
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BMT-nin Bioloji Müxtəliflik haqqında Konvensiyasının Tərəflər Konfransına ev sahibliyi üçün müraciət edib

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