Азербайджан подал заявку на проведение Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии

10:06

Азербайджан подал заявку на проведение 17-ой Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев в понедельник на Бакинской климатической неделе.

Он отметил, что 16-ая Конференция сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии пройдет через три недели в Кали (Колумбия): "Я хотел бы использовать эту платформу, чтобы объявить, что Азербайджан выдвинут для проведения следующей 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии в 2026 году. Окончательное решение о том, в каком городе пройдет очередное мероприятие будет принято на COP в Кали в конце следующего месяца".