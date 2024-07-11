Азербайджан планирует создать новый фонд для зеленых инвестиций в бедные страны

Азербайджан планирует создать новый фонд для зеленых инвестиций в бедные страны.

Азербайджан планирует создать новый фонд для зеленых инвестиций в бедные страны.

Как сообщает Report , об этом агентству Reuters сообщил источник.

"Азербайджан, принимающий климатический саммит ООН COP29 (29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - ред.), отказался от планов ввести сбор с производителей ископаемого топлива для увеличения финансирования борьбы с изменением климата и вместо этого нацелился на создание во время саммита нового фонда для зеленых инвестиций в бедные страны", - отметил он.

Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что хотя изначально Азербайджан рассматривал идею введения сборов на добычу ископаемого топлива для привлечения средств на борьбу с изменением климата, она столкнулась с недовольством некоторых стран.

"Мы провели несколько раундов переговоров с заинтересованными сторонами - другими потенциальными донорами - и нам пришлось скорректировать идею фонда, чтобы сделать ее привлекательной для потенциальных доноров", - подчеркнул источник.

По словам источников, "Азербайджан будет одним из основных доноров этого фонда". Они добавили, что фонд также будет добиваться добровольных взносов от других стран-производителей ископаемого топлива.

Другие источники, знакомые с обсуждениями, сообщили Reuters, что против первоначальной идеи сбора выступили нефтегазодобывающие страны Персидского залива.

Источник COP29 также сообщил, что пересмотренное во время саммита в ноябре предложение будет направлено на создание фонда и использование государственно-частного партнерства для снижения инвестиционных рисков, чтобы помочь развивающимся странам сократить выбросы и бороться с ухудшением изменения климата.

Бедные страны испытывают трудности с привлечением инвестиций в чистую энергетику из-за таких проблем, как высокие процентные ставки и внутреннее долговое бремя. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, за последние два десятилетия Африка получила лишь два процента мировых инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Агентство Reuters отмечает, что на климатических переговорах COP29, планируемых в ноябре, будет доминировать вопрос финансов, где страны попытаются согласовать новую глобальную цель климатического финансирования, которое богатые страны будут передавать более бедным странам каждый год, начиная с 2025 года.