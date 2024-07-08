Азербайджан обсуждает 15 инициатив в рамках COP29

Азербайджан обсуждает 15 инициатив в рамках повестки председательства на COP29.

Азербайджан обсуждает 15 инициатив в рамках повестки председательства на COP29.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор COP29 Эльнур Султанов.

“Азербайджан в рамках повестки председательства на COP29 может выступать со своими инициативами. Мы уже обсуждаем 15 инициатив и уверен, что с точки зрения результативности и самого процесса [подготовки к COP29] Азербайджан внесет свой вклад и станет хорошим примером для других стран мира”, - сказал Солтанов журналистам.

Он также отметил, что переговоры, проводимые в рамках COP29, продолжаются.

“До COP29 остается все меньше времени, и мы должны до 11 ноября завершить более 50% своей работы для успешной реализации всей программы. Переговорный процесс продолжается, мы в нем занимаем нейтральную позицию, решения должны принять другие страны”, - отметил Солтанов.