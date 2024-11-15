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Азербайджан обсудил с ЕС сотрудничество в экономической и инвестиционной сферах

Азербайджан обсудил с ЕС сотрудничество в экономической и инвестиционной сферах Азербайджан обсудил в рамках COP29 потенциальные возможности сотрудничества с Европейским Союзом в экономической и инвестиционной сферах.
COP29
15 ноября 2024 г. 18:32
Азербайджан обсудил с ЕС сотрудничество в экономической и инвестиционной сферах

Азербайджан обсудил в рамках COP29 потенциальные возможности сотрудничества с Европейским Союзом в экономической и инвестиционной сферах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Обсуждения состоялись на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с генеральным директором Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Гертом Яном Копманом.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества ЕС-Азербайджан и регионального партнерства. Рассмотрен вклад Азербайджана в решение глобальных вызовов, шаги, предпринятые для продвижения "зеленой" повестки.

Стороны обсудили экономические реформы, реализуемые в направлении обеспечения устойчивого развития, важность региональных проектов и приоритеты глобального партнерства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Aİ ilə iqtisadi və investisiya sahələri üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

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