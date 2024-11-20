Азербайджан обсудил с американской компанией применение инновационных механизмов

18:29

Азербайджан обсудил с американской компанией вопросы сотрудничества в сфере использования возобновляемых источников энергии и применения инновационных механизмов в экономике.

Как сообщили Report в министерстве экономики, обсуждения состоялись в ходе встречи министра экономики Микаила Джаббарова и президента SOCAR Ровшана Наджафа с президентом и генеральным директором компании Honeywell Energy and Sustainability Solutions Кеном Вестом в рамках COP29.

На встрече представлена информация о проводимой в Азербайджане зеленой энергетической политике, а также о работах и реализуемых проектах в направлении развития возобновляемых источников энергии. Кроме этого, доведены до внимания приоритеты, стоящие перед Азербайджаном в направлении цифровизации промышленности, устойчивого развития, энергетического перехода и развития человеческого капитала.

"В ходе встречи обсуждены переход к устойчивой деятельности в бизнес-среде, использование возобновляемых источников энергии и сотрудничество в сфере применения инновационных механизмов в экономике. Отмечена важность применения опыта Honeywell Energy в сфере современных технологий в Азербайджане для инициатив в направлении эффективного энергетического перехода", - подчеркивает Минэкономики.

Также состоялся обмен мнениями о потенциальной значимости представленных Honeywell инновационных решений для расширения использования устойчивых энергетических ресурсов в Азербайджане и организации эффективной деятельности во многих сферах экономики.