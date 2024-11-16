О нас

Азербайджан обсудил проекты "зеленой" энергетики с ACWA Power

Азербайджан обсудил проекты "зеленой" энергетики с ACWA Power Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с генеральным исполнительным директором компании ACWA Power (Королевство Саудовская Аравия) Марко Арчелли, на которой было обсуждено успешное сотрудничество в рамках проектов по "зеленой" энер
COP29
16 ноября 2024 г. 18:37
Азербайджан обсудил проекты зеленой энергетики с ACWA Power

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с генеральным исполнительным директором компании ACWA Power (Королевство Саудовская Аравия) Марко Арчелли, на которой было обсуждено успешное сотрудничество в рамках проектов по "зеленой" энергетики.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

На встрече было отмечено, что повышение эффективности возобновляемой энергетики и доли альтернативных источников энергии в энергосекторе является одним из важных вопросов стратегии экономического развития нашей страны. В этом направлении отмечено важное значение сотрудничества с ACWA Power - одной из ведущих компаний в сфере альтернативной энергетики.

Стороны выразили удовлетворение успешным развитием совместной деятельности компании с нашей страной в рамках проектов возобновляемой "зеленой" энергетики.

Были рассмотрены шаги, предпринимаемые в направлении увеличения благоприятных инвестиционных возможностей в Азербайджане, диверсификации сотрудничества с SOCAR и в сфере декарбонизации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, ACWA Power mull successful green energy cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan “ACWA Power” ilə “yaşıl enerji” layihələrini müzakirə edib

Самое читаемое

Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов
СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов
10 ноября 2024 г. 08:56
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
12 ноября 2024 г. 09:13
Клэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год
ФотоКлэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год
11 ноября 2024 г. 11:22
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
11 ноября 2024 г. 18:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi