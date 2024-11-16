Азербайджан обсудил проекты "зеленой" энергетики с ACWA Power

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с генеральным исполнительным директором компании ACWA Power (Королевство Саудовская Аравия) Марко Арчелли, на которой было обсуждено успешное сотрудничество в рамках проектов по "зеленой" энер

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с генеральным исполнительным директором компании ACWA Power (Королевство Саудовская Аравия) Марко Арчелли, на которой было обсуждено успешное сотрудничество в рамках проектов по "зеленой" энергетики.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

На встрече было отмечено, что повышение эффективности возобновляемой энергетики и доли альтернативных источников энергии в энергосекторе является одним из важных вопросов стратегии экономического развития нашей страны. В этом направлении отмечено важное значение сотрудничества с ACWA Power - одной из ведущих компаний в сфере альтернативной энергетики.

Стороны выразили удовлетворение успешным развитием совместной деятельности компании с нашей страной в рамках проектов возобновляемой "зеленой" энергетики.

Были рассмотрены шаги, предпринимаемые в направлении увеличения благоприятных инвестиционных возможностей в Азербайджане, диверсификации сотрудничества с SOCAR и в сфере декарбонизации.