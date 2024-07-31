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Азербайджан обсудил подготовку к проведению саммита религиозных лидеров в рамках COP29

Азербайджан обсудил подготовку к проведению саммита религиозных лидеров в рамках COP29 С Мусульманским советом старейшин обсуждены вопросы подготовки к проведению саммита религиозных лидеров в рамках COP29, который пройдет в Азербайджане.
COP29
31 июля 2024 г. 16:37
Азербайджан обсудил подготовку к проведению саммита религиозных лидеров в рамках COP29

С Мусульманским советом старейшин обсуждены вопросы подготовки к проведению саммита религиозных лидеров в рамках COP29, который пройдет в Азербайджане.

Как сообщает Report, данный вопрос был обсужден на встрече председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамина Мамедова и генерального секретаря Мусульманского совета старейшин Мухаммада Абдулсалама.

На встрече председатель Госкомитета рассказал о значении, которое Азербайджан придает развитию сотрудничества с исламским миром во всех сферах, добавив, что страна вносит вклад в пропаганду исламских ценностей и культуры на международном уровне.

Абдулсалам оценил успешный пример Азербайджана по реализации межконфессионального диалога в исламском мире под руководством президента Ильхама Алиева, и выразил надежду на то, что саммит, который пройдет в рамках COP29, внесет положительный вклад в межрелигиозный диалог.

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Версия на английском языке ФотоPreparations for holding summit of religious leaders within COP29 discussed
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 çərçivəsində dini liderlərin sammitinin keçirilməsi üzrə hazırlıq işləri müzakirə edilib

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