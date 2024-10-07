Азербайджан облегчит условия размещения на COP29 для участников из развивающихся стран

14:27

Некоторым участникам 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) разрешат не вносить депозит за проживание.

Согласно полученной Report информации, данный вопрос включен в повестку завтрашнего пленарного заседания Милли Меджлиса.

Отмечается, что данный вопрос нашел отражение в "Соглашении о 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата между Правительством Азербайджана и Секретариатом ООН по изменению климата, Киотского протокола и Парижского соглашения, 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола, 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения и соглашение о сессиях вспомогательных органов".

Согласно документу, правительство Азербайджана организует для участников доступные места проживания (включая отели и жилые площади) по приемлемым ценам. При этом будет обеспечено, чтобы цены на проживание не выходили за рамки обычных рыночных условий для облегчения участия в мероприятии делегатов из развивающихся стран.

Более того, участники из развивающихся государств смогут оставаться в местах проживания, даже если они не в состоянии внести заранее депозит.

Напомним, что COP29 пройдет с 11 по 22 ноября на Бакинском олимпийском стадионе.