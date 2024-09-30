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Азербайджан намерен активно содействовать разработке NDC к 2025 году

Азербайджан намерен активно содействовать разработке NDC к 2025 году Азербайджан стремится активно содействовать разработке определяемых на национальном уровне вкладов (NDC), которые должны быть представлены к февралю 2025 года.
COP29
30 сентября 2024 г. 12:17
Азербайджан намерен активно содействовать разработке NDC к 2025 году

Азербайджан стремится активно содействовать разработке определяемых на национальном уровне вкладов (NDC), которые должны быть представлены к февралю 2025 года.

Как передает Report об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев сказал сегодня на Бакинской неделе действий по борьбе с изменением климата.

Он отметил, что на сегодняшний день только 30 стран готовы представить свои NDC в срок, и этого недостаточно.

Рафиев считает, что многие развивающиеся страны не имеют достаточно средств для реализации климатических действий, что также является проблемой.

"Многие страны, особенно развивающиеся, в том числе малые островные развивающиеся государства, особенно уязвимы из-за нехватки финансовых ресурсов для реализации действий по предотвращению изменения климата и в то же время для создания условий климатической устойчивости", - отметил главный переговорщик COP29.

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Версия на английском языке Azerbaijan intends to actively contribute to development of NDC by 2025

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