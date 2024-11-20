Азербайджан и Турция будут сотрудничать в управлении водными ресурсами

Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в сфере управления водными ресурсами.

Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в сфере управления водными ресурсами.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заура Микаилова с гендиректором Государственного предприятия по работам на воде и гидротехническим сооружениям Мехмет Акифом Балтой в рамках COP29.

В ходе встречи обсуждено применение инновационных технологий и обмен опытом в сфере водного хозяйства, меры по снижению воздействия изменения климата на водные ресурсы, управление трансграничными водными ресурсами, региональное сотрудничество и будущие проекты.