Азербайджан и Таджикистан обсудили сотрудничество по "Зеленому энергетическому коридору"

Азербайджан и Таджикистан рассмотрели возможности сотрудничества по "Зеленому энергетическому коридору Центральная Азия-Азербайджан".

Азербайджан и Таджикистан рассмотрели возможности сотрудничества по "Зеленому энергетическому коридору Центральная Азия-Азербайджан".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения прошли в рамках COP29 на встрече министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джумой.

Также на встрече обсуждалась важность проведения "Инвестиционного форума по энергетическому переходу для Центральной Азии" в рамках COP. Выражен интерес к поставкам нефти в Таджикистан и сотрудничеству с Азербайджаном в проектах возобновляемой энергетики.

Пярвиз Шахбазов также провел встречу с министром энергетики и минеральных ресурсов Иордании Салехом Аль-Харабше. В ходе беседы обсуждались перспективы сотрудничества в нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отрасли, была выражена поддержка Иорданией энергетических инициатив Азербайджана.

Кроме того, П. Шахбазов встретился с генеральным директором компании Total Energies Патриком Пуянне. Стороны обсудили текущее состояние совместных проектов, включая работу по полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения "Абшерон". Также был проведен обмен мнениями о реализации экспортно-ориентированных солнечных и ветровых проектов совокупной мощностью 500 МВт.