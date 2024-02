Азербайджан и США обсудили важность сотрудничества в рамках подготовки к СОР29

Азербайджан и США обсудили важность сотрудничества в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Президент COP29 Мухтар Бабаев и Лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи встретились с заместителем специального представителя президента США по вопросам климата Сью Биниаз, чтобы подчеркнуть необходимость сотрудничества в рамках климатической конференции", - говорится в публикации.