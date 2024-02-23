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Азербайджан и США обсудили важность сотрудничества в рамках подготовки к СОР29

Азербайджан и США обсудили важность сотрудничества в рамках подготовки к СОР29 Азербайджан и США обсудили важность сотрудничества в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
23 февраля 2024 г. 11:26
Азербайджан и США обсудили важность сотрудничества в рамках подготовки к СОР29

Азербайджан и США обсудили важность сотрудничества в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Президент COP29 Мухтар Бабаев и Лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи встретились с заместителем специального представителя президента США по вопросам климата Сью Биниаз, чтобы подчеркнуть необходимость сотрудничества в рамках климатической конференции", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке COP29 President-Designate meets with US Special Envoy for Climate
Версия на азербайджанском языке COP29 prezidenti ABŞ Prezidentinin İqlim üzrə xüsusi nümayəndəsinin müavini ilə görüşüb

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