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Азербайджан и Словакия расширяют сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и зеленой энергии

Азербайджан и Словакия расширяют сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и зеленой энергии Азербайджан и Словакия обсудили расширение сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и возобновляемой энергии, а также возможности обмена технологиями и опытом в энергетическом переходе и секторе зеленой энергии.
COP29
18 ноября 2024 г. 16:06
Азербайджан и Словакия расширяют сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и зеленой энергии

Азербайджан и Словакия обсудили расширение сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и возобновляемой энергии, а также возможности обмена технологиями и опытом в энергетическом переходе и секторе зеленой энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения состоялись в ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с вице-премьером, министром окружающей среды Словакии Томашем Тарабой в рамках COP29.

В ходе встречи подчеркнута важность продолжения совместной деятельности в целях укрепления экономических связей, в том числе увеличения товарооборота, обсуждены вопросы повестки дня совместной рабочей группы по азербайджано-словацкому экономическому сотрудничеству.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Slovakia expand cooperation in trade, investment, and green energy
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Slovakiya ticarət, investisiya və “yaşıl enerji” sahələrində əməkdaşlığı genişləndirir

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