Азербайджан и Словакия расширяют сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и зеленой энергии

Азербайджан и Словакия обсудили расширение сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и возобновляемой энергии, а также возможности обмена технологиями и опытом в энергетическом переходе и секторе зеленой энергии.

Азербайджан и Словакия обсудили расширение сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и возобновляемой энергии, а также возможности обмена технологиями и опытом в энергетическом переходе и секторе зеленой энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения состоялись в ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с вице-премьером, министром окружающей среды Словакии Томашем Тарабой в рамках COP29.

В ходе встречи подчеркнута важность продолжения совместной деятельности в целях укрепления экономических связей, в том числе увеличения товарооборота, обсуждены вопросы повестки дня совместной рабочей группы по азербайджано-словацкому экономическому сотрудничеству.