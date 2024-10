Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев встретился с министром устойчивого развития и окружающей среды Сингапура Грейс Фу Хай Йен.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию на странице COP29 в соцсети "X".

Во время встречи обсуждались общие цели и ход переговоров в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.