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Азербайджан и Schneider Electric обсудили сотрудничество в сфере декарбонизации и применения промышленных технологий

Азербайджан и Schneider Electric обсудили сотрудничество в сфере декарбонизации и применения промышленных технологий Азербайджан и французская Schneider Electric обсудили возможное сотрудничество в сфере декарбонизации и промышленных технологий.
COP29
15 ноября 2024 г. 19:51
Азербайджан и Schneider Electric обсудили сотрудничество в сфере декарбонизации и применения промышленных технологий

Азербайджан и французская Schneider Electric обсудили возможное сотрудничество в сфере декарбонизации и промышленных технологий.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, данный вопрос обсуждался на встрече первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева и исполнительного вице-президента по международным отношениям Schneider Electric Маниша Панта.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества по проектам, связанным с энергопереходом, цифровизацией, применения инноваций.

Кроме этого, стороны обменялись мнениями по возможности сотрудничества по возобновляемым источникам энергии, декарбонизации и применению промышленных технологий.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Schneider Electric mull cooperation in decarbonization and industrial technologies
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Fransa şirkəti ilə karbonsuzlaşma üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

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