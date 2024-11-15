Азербайджан и Schneider Electric обсудили сотрудничество в сфере декарбонизации и применения промышленных технологий

Азербайджан и французская Schneider Electric обсудили возможное сотрудничество в сфере декарбонизации и промышленных технологий.

Азербайджан и французская Schneider Electric обсудили возможное сотрудничество в сфере декарбонизации и промышленных технологий.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, данный вопрос обсуждался на встрече первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева и исполнительного вице-президента по международным отношениям Schneider Electric Маниша Панта.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества по проектам, связанным с энергопереходом, цифровизацией, применения инноваций.

Кроме этого, стороны обменялись мнениями по возможности сотрудничества по возобновляемым источникам энергии, декарбонизации и применению промышленных технологий.