Азербайджан и Schneider Electric обсудили сотрудничество в сфере декарбонизации и применения промышленных технологий

Азербайджан и французская Schneider Electric обсудили возможное сотрудничество в сфере декарбонизации и промышленных технологий.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, данный вопрос обсуждался на встрече первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева и исполнительного вице-президента по международным отношениям Schneider Electric Маниша Панта.
На встрече обсуждались перспективы сотрудничества по проектам, связанным с энергопереходом, цифровизацией, применения инноваций.
Кроме этого, стороны обменялись мнениями по возможности сотрудничества по возобновляемым источникам энергии, декарбонизации и применению промышленных технологий.