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Азербайджан и Россия обсудили решение экологических проблем на Каспии

Азербайджан и Россия обсудили решение экологических проблем на Каспии 17:18
COP29
19 ноября 2024 г. 17:56
Азербайджан и Россия обсудили решение экологических проблем на Каспии

Представители Азербайджана и России обсудили вопросы сотрудничества по решению экологических проблем на Каспии.

Как сообщает Report, обсуждения прошли на двусторонней встрече высокого уровня с участием председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заура Микаилова и председателя Агентства водных ресурсов РФ Дмитрия Кириллова в рамках COP29.

На встрече отмечены последствия глобальных изменений климата и важность партнерства в управлении трансграничными водными ресурсами.

По информации Госагентства, стороны подчеркнули важность обмена знаниями для укрепления регионального сотрудничества, разработки инновационных решений и обеспечения устойчивого использования и защиты совместных водных ресурсов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Rusiya ilə Xəzərdəki ekoloji problemlərin həllini müzakirə edib

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