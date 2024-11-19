Азербайджан и Россия обсудили решение экологических проблем на Каспии

17:18

Представители Азербайджана и России обсудили вопросы сотрудничества по решению экологических проблем на Каспии.

Как сообщает Report, обсуждения прошли на двусторонней встрече высокого уровня с участием председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заура Микаилова и председателя Агентства водных ресурсов РФ Дмитрия Кириллова в рамках COP29.

На встрече отмечены последствия глобальных изменений климата и важность партнерства в управлении трансграничными водными ресурсами.

По информации Госагентства, стороны подчеркнули важность обмена знаниями для укрепления регионального сотрудничества, разработки инновационных решений и обеспечения устойчивого использования и защиты совместных водных ресурсов.