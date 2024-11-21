Азербайджан и PowerChina Resources Ltd обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов

16:07

Азербайджан и китайская PowerChina Resources Ltd обсудили перспективы сотрудничества в сфере "зеленой энергии".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения прошли в рамках COP29 на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с президентом PowerChina Resources Ltd Янгом Тяньфу.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере зеленой энергетики, использования благоприятной деловой среды в Азербайджане для реализации совместных инвестиционных проектов.

Также состоялся обмен мнениями по сотрудничеству во внедрении новых технологий в сфере использования возобновляемых источников энергии, инновационных механизмов эффективного использования ресурсов, создания промышленного парка с нулевыми выбросами.