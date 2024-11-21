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Азербайджан и PowerChina Resources Ltd обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов

Азербайджан и PowerChina Resources Ltd обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов 16:07
COP29
21 ноября 2024 г. 16:30
Азербайджан и PowerChina Resources Ltd обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов

Азербайджан и китайская PowerChina Resources Ltd обсудили перспективы сотрудничества в сфере "зеленой энергии".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения прошли в рамках COP29 на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с президентом PowerChina Resources Ltd Янгом Тяньфу.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере зеленой энергетики, использования благоприятной деловой среды в Азербайджане для реализации совместных инвестиционных проектов.

Также состоялся обмен мнениями по сотрудничеству во внедрении новых технологий в сфере использования возобновляемых источников энергии, инновационных механизмов эффективного использования ресурсов, создания промышленного парка с нулевыми выбросами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan"PowerChina Resources Ltd." ilə “yaşıl enerji” sahəsində əməkdaşlığı nəzərdən keçirib

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