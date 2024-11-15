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Азербайджан и Молдова обсудили сотрудничество в сфере поставок зеленой энергии и инвестиций

Азербайджан и Молдова обсудили сотрудничество в сфере поставок зеленой энергии и инвестиций Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на "полях" COP29 провел встречу с министром энергетики Молдовы Виктором Парликовым, стороны обсудили перспективы сотрудничества по ряду направлений.
COP29
15 ноября 2024 г. 18:28
Азербайджан и Молдова обсудили сотрудничество в сфере поставок зеленой энергии и инвестиций

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на "полях" COP29 провел встречу с министром энергетики Молдовы Виктором Парликовым, стороны обсудили перспективы сотрудничества по ряду направлений.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Минэкономики.

"На встрече обсуждены нынешнее состояние и развитие двусторонних экономических отношений, подчеркнута важность расширения использования альтернативных источников энергии, продвижения устойчивой экономики и формирования бизнес-стратегий в соответствии с геоэкономическими требованиями", - подчеркивается в информации.

В ходе встречи министры рассмотрели существующие возможности повышения эффективности экономических связей и перспективы совместной деятельности в сферах промышленности, энергетики и транспорта.

"Состоялся обмен мнениями о возможностях экспорта зеленой энергии и поощрении инвестиций", - отмечает Минэкономики.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Moldova ilə "yaşıl enerji"nin ixracını müzakirə edib

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