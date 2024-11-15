Азербайджан и Международный фонд развития ОПЕК обсудили энергетическую безопасность

Азербайджан провел в рамках COP29 переговоры с Международным фондом развития ОПЕК по вопросам энергетической безопасности и перспективам партнерства.

Азербайджан провел в рамках COP29 переговоры с Международным фондом развития ОПЕК по вопросам энергетической безопасности и перспективам партнерства.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения прошли на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с президентом фонда Абдулхамидом Альхалифой.

Стороны обменялись мнениями по укреплению связей, сотрудничеству в проектах по возобновляемой энергетике и финансированию частного сектора. Особое внимание было уделено инклюзивному энергетическому переходу в рамках климатических инициатив, а также приоритетам устойчивого развития и экономической диверсификации.