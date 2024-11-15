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Азербайджан и Международный фонд развития ОПЕК обсудили энергетическую безопасность  

Азербайджан и Международный фонд развития ОПЕК обсудили энергетическую безопасность   Азербайджан провел в рамках COP29 переговоры с Международным фондом развития ОПЕК по вопросам энергетической безопасности и перспективам партнерства.
COP29
15 ноября 2024 г. 11:16
Азербайджан и Международный фонд развития ОПЕК обсудили энергетическую безопасность  

Азербайджан провел в рамках COP29 переговоры с Международным фондом развития ОПЕК по вопросам энергетической безопасности и перспективам партнерства.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения прошли на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с президентом фонда Абдулхамидом Альхалифой.

Стороны обменялись мнениями по укреплению связей, сотрудничеству в проектах по возобновляемой энергетике и финансированию частного сектора. Особое внимание было уделено инклюзивному энергетическому переходу в рамках климатических инициатив, а также приоритетам устойчивого развития и экономической диверсификации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, OPEC Fund for International Development mull energy security
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan OPEC Beynəlxalq İnkişaf Fondu ilə enerji təhlükəsizliyini müzakirə edib

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