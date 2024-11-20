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Азербайджан и Латвия обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере

Азербайджан и Латвия обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере Азербайджан и Латвия обсудили перспективы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.
COP29
20 ноября 2024 г. 14:43
Азербайджан и Латвия обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере

Азербайджан и Латвия обсудили перспективы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, в рамках COP29 состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с министром климата и энергетики Латвии Каспарсом Мелнисом.

В ходе встречи была обсуждена значимость энергетических инициатив председательства COP29 и проектов Азербайджана по производству и экспорту "зеленой энергии" для энергетической безопасности и энергетического перехода в широком географическом масштабе.

Было отмечено, что благодаря проектам ветровой и солнечной энергетики доля возобновляемых источников энергии в установленной мощности электроэнергии возрастет до 33% к 2027 году и до 35,5% - к 2030 году.

Кроме того, на встрече состоялся широкий обмен мнениями относительно поставок "зеленой энергии" и "зеленого газа" из Азербайджана и Центральной Азии в направлении Европы и Турции, а также применения систем хранения энергии с целью повышения устойчивости возобновляемой энергетики.

Латвия поделилась своим опытом в сфере ВИЭ, были оценены перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Latviya ilə “yaşıl enerji”nin inkişafını müzakirə edib

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