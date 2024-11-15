Азербайджан и Кыргызстан подписали дорожную карту сотрудничества в энергетике

14:25

Азербайджан подписал документы об энергетическом сотрудничестве с Кыргызстаном, в том числе дорожную карту сотрудничества на 2024-2025гг.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с министром энергетики Кыргызстана Таалайбеком Ибраевым в рамках COP29.

На встрече обсуждено двустороннее сотрудничество в энергетике.

По итогам встречи подписана "Дорожная карта на 2024-2025 годы по энергетическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой", которая предусматривает сотрудничество в сфере нефти и газа, возобновляемой энергии, а также создание совместной рабочей группы.

Кроме этого, подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Государственной организацией "Фонд зеленой энергии" при Кабинете министров Кыргызстана и Государственным агентством по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана.