Азербайджан и Германия обсудили экономическое сотрудничество

В рамках конференции COP29 министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр энергетики Пярвиз Шахбазов провели встречу с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Хабеком.

В рамках конференции COP29 министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр энергетики Пярвиз Шахбазов провели встречу с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Хабеком.

Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

Стороны обсудили текущее состояние экономических связей между двумя странами, активное участие Азербайджана в обеспечении глобальной энергетической безопасности, проекты в сфере возобновляемой энергетики, переход к устойчивым решениям и инициативы в области "зеленого" водорода.