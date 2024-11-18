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Азербайджан и Германия обсудили экономическое сотрудничество

Азербайджан и Германия обсудили экономическое сотрудничество В рамках конференции COP29 министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр энергетики Пярвиз Шахбазов провели встречу с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Хабеком.
COP29
18 ноября 2024 г. 20:23
Азербайджан и Германия обсудили экономическое сотрудничество

В рамках конференции COP29 министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр энергетики Пярвиз Шахбазов провели встречу с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Хабеком.

Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

Стороны обсудили текущее состояние экономических связей между двумя странами, активное участие Азербайджана в обеспечении глобальной энергетической безопасности, проекты в сфере возобновляемой энергетики, переход к устойчивым решениям и инициативы в области "зеленого" водорода.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Almaniya “yaşıl” hidrogen təşəbbüslərini müzakirə ediblər
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Germany discuss economic cooperation

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