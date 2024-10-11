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Азербайджан и еще пять стран вошли в группу лидеров "Инициативы мира и климата COP29"

Азербайджан и еще пять стран вошли в группу лидеров "Инициативы мира и климата COP29" В группу лидеров "Инициативы мира и климата COP29" вошли Азербайджан, Египет, Германия, Италия, Уганда и Великобритания.
COP29
11 октября 2024 г. 16:16
Азербайджан и еще пять стран вошли в группу лидеров Инициативы мира и климата COP29

В группу лидеров "Инициативы мира и климата COP29" вошли Азербайджан, Египет, Германия, Италия, Уганда и Великобритания.

Как сообщает Report, об этом сказал посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров на панельной сессии в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

По его словам, в рамках конференции COP29 в городе Шамахы состоится встреча, в ходе которой будет обсуждаться День мира COP29.

"Также будет проведен круглый стол и консультации. Главной темой круглого стола будет исследование человеческого фактора в изменении климата, мире и безопасности", - сказал он.

Искендеров отметил, что одной из ключевых инициатив Дня мира станет создание Бакинского хаба.

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Версия на английском языке Azerbaijan among top nations leading COP29 Peace and Climate Initiative
Версия на азербайджанском языке "COP29 Sülh və İqlim təşəbbüsü" Liderlər Qrupuna daxil olan ölkələrin adları məlum olub

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