Азербайджан и еще пять стран вошли в группу лидеров "Инициативы мира и климата COP29"

В группу лидеров "Инициативы мира и климата COP29" вошли Азербайджан, Египет, Германия, Италия, Уганда и Великобритания.
Как сообщает Report, об этом сказал посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров на панельной сессии в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.
По его словам, в рамках конференции COP29 в городе Шамахы состоится встреча, в ходе которой будет обсуждаться День мира COP29.
"Также будет проведен круглый стол и консультации. Главной темой круглого стола будет исследование человеческого фактора в изменении климата, мире и безопасности", - сказал он.
Искендеров отметил, что одной из ключевых инициатив Дня мира станет создание Бакинского хаба.