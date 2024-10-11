Азербайджан и еще пять стран вошли в группу лидеров "Инициативы мира и климата COP29"

Азербайджан и еще пять стран вошли в группу лидеров "Инициативы мира и климата COP29"

В группу лидеров "Инициативы мира и климата COP29" вошли Азербайджан, Египет, Германия, Италия, Уганда и Великобритания.

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В группу лидеров "Инициативы мира и климата COP29" вошли Азербайджан, Египет, Германия, Италия, Уганда и Великобритания. Как сообщает Report, об этом сказал посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров на панельной сессии в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку. По его словам, в рамках конференции COP29 в городе Шамахы состоится встреча, в ходе которой будет обсуждаться День мира COP29. "Также будет проведен круглый стол и консультации. Главной темой круглого стола будет исследование человеческого фактора в изменении климата, мире и безопасности", - сказал он. Искендеров отметил, что одной из ключевых инициатив Дня мира станет создание Бакинского хаба. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Azerbaijan among top nations leading COP29 Peace and Climate Initiative