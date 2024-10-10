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Азербайджан и Бразилия подписали Меморандум о взаимопонимании

Азербайджан и Бразилия подписали Меморандум о взаимопонимании Азербайджан и Бразилия подписали Меморандум о взаимопонимании по климатическому партнерству между Баку и Белемом.
COP29
10 октября 2024 г. 14:53
Азербайджан и Бразилия подписали Меморандум о взаимопонимании

Азербайджан и Бразилия подписали Меморандум о взаимопонимании по климатическому партнерству между Баку и Белемом.

Как передает Report, соглашение подписано на полях Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-COP29) в Баку.

Подписи под документом поставили главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев и замглавы МИД Бразилии по вопросам климата Андре Корреа ду Лагу.

Меморандум нацелен на развитие сотрудничества между Азербайджаном, где пройдет СОР29 и Бразилией, хозяином СОР30, для продвижения глобальных климатических инициатив и содействия устойчивому развитию.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Brazil sign Memorandum of Understanding
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Braziliya Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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