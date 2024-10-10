Азербайджан и Бразилия подписали Меморандум о взаимопонимании

Азербайджан и Бразилия подписали Меморандум о взаимопонимании по климатическому партнерству между Баку и Белемом.

Азербайджан и Бразилия подписали Меморандум о взаимопонимании по климатическому партнерству между Баку и Белемом.

Как передает Report, соглашение подписано на полях Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-COP29) в Баку.

Подписи под документом поставили главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев и замглавы МИД Бразилии по вопросам климата Андре Корреа ду Лагу.

Меморандум нацелен на развитие сотрудничества между Азербайджаном, где пройдет СОР29 и Бразилией, хозяином СОР30, для продвижения глобальных климатических инициатив и содействия устойчивому развитию.