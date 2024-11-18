Азер Байрамов: Есть ряд существенных пробелов в навыках стран ОИС в переходе к "зеленой экономике"

Согласно последним данным Отчета о рынке труда и Отчета об окружающей среде Организации исламского сотрудничества (ОИС) за 2023 год, выявлен ряд существенных пробелов в навыках среди стран-членов ОИС при переходе к "зеленой экономике".

Согласно последним данным Отчета о рынке труда и Отчета об окружающей среде Организации исламского сотрудничества (ОИС) за 2023 год, выявлен ряд существенных пробелов в навыках среди стран-членов ОИС в переходе к "зеленой экономике".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центра труда ОИС Азер Байрамов на круглом столе высокого уровня на тему "Зеленые рабочие места и навыки" в рамках COP29.

Он выделил пять ключевых пробелов в навыках: цифровая деятельность компаний, технические навыки в области возобновляемой энергетики (солнечная, ветровая энергия, "зеленый водород"), опыт энергоэффективного проектирования зданий, умение оценивать климатические риски и планировать адаптацию, а также способности молодежи запускать и управлять "зеленым финансированием" и устойчивыми бизнес-моделями.

По словам Байрамова, для восполнения этих пробелов в навыках необходимы значительные инвестиции в программы обучения, а также продвижение цифровой грамотности, диверсификация экономики, внедрение гибких правил, поощрение инноваций и предпринимательства, укрепление социальной защиты, расширение прав и возможностей уязвимых групп, молодежи и женщин.