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AYNA: В четвертый день COP29 перевезено 52 367 пассажиров

AYNA: В четвертый день COP29 перевезено 52 367 пассажиров В четвертый день работы COP29 в Азербайджане было перевезено 52 367 пассажиров.
COP29
15 ноября 2024 г. 13:47
AYNA: В четвертый день COP29 перевезено 52 367 пассажиров

В четвертый день работы COP29 в Азербайджане было перевезено 52 367 пассажиров.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Надежное транспортное сообщение обеспечивалось из 18 транспортно-пересадочных узлов, организованных специально для мероприятия.

Для осуществления транспортных операций AYNA привлекло более 1600 сотрудников, включая персонал "BakuBus", Бакинской службы такси и "Azparking".

Напомним, что в первый день COP29 было перевезено 35 тысяч пассажиров, во второй - почти 45 тысяч, в третий - 43 тысячи.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: COP29-un 4-cü günündə 52 mindən çox sərnişin daşınıb

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