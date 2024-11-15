AYNA: В четвертый день COP29 перевезено 52 367 пассажиров

В четвертый день работы COP29 в Азербайджане было перевезено 52 367 пассажиров.

В четвертый день работы COP29 в Азербайджане было перевезено 52 367 пассажиров.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Надежное транспортное сообщение обеспечивалось из 18 транспортно-пересадочных узлов, организованных специально для мероприятия.

Для осуществления транспортных операций AYNA привлекло более 1600 сотрудников, включая персонал "BakuBus", Бакинской службы такси и "Azparking".

Напомним, что в первый день COP29 было перевезено 35 тысяч пассажиров, во второй - почти 45 тысяч, в третий - 43 тысячи.