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AYNA: С начала COP29 перевезено около 332 тыс. пассажиров

AYNA: С начала COP29 перевезено около 332 тыс. пассажиров 13:07
COP29
19 ноября 2024 г. 13:30
AYNA: С начала COP29 перевезено около 332 тыс. пассажиров

За 8 дней проведения климатической конференции COP29 в Баку перевезен 331 861 пассажир.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), за вчерашний день около 45 тыс. пассажиров воспользовались транспортными услугами, организованные агентством.

Перевозка пассажиров осуществляется бесплатно.

В целях обеспечения безопасной перевозки гостей COP29, AYNA работает в усиленном режиме. Для организации транспортных операций задействовано более 1 600 человек, включая сотрудников BakuBus, "Бакинской службы такси" и Azparking.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: COP29-un 8 günü ərzində 332 minə yaxın sərnişin daşınıb

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