AYNA: С начала COP29 перевезено около 332 тыс. пассажиров

13:07

За 8 дней проведения климатической конференции COP29 в Баку перевезен 331 861 пассажир.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), за вчерашний день около 45 тыс. пассажиров воспользовались транспортными услугами, организованные агентством.

Перевозка пассажиров осуществляется бесплатно.

В целях обеспечения безопасной перевозки гостей COP29, AYNA работает в усиленном режиме. Для организации транспортных операций задействовано более 1 600 человек, включая сотрудников BakuBus, "Бакинской службы такси" и Azparking.