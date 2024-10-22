Австрийский аналитик: COP29 - это вопрос не только изменения климата, но и экономического взаимодействия

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COP29 является не только частью глобального пакта об изменении климата, но также и вопросом экономического взаимодействия.

Об этом турецкому бюро Report заявил австрийский политический аналитик Клаус Юргенс.

По его словам, в борьбе с изменением климата важно сосредоточиться на развивающихся странах, которые в большей степени страдают от негативных последствий глобального потепления:

"В сегодняшних условиях важна поддержка развитых стран в данном вопросе".

Аналитик выразил уверенность, что Азербайджан успешно проведет с COP29, и данное мероприятие покажет, что страна развивается и влияет на глобальные процессы: "Это поднимает авторитет Азербайджана в мире. Естественно, что станет большим преимуществом для страны с экономической и политической точки зрения".

Напомним, что COP29 пройдет в Баку 11-22 ноября текущего года.