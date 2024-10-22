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Австрийский аналитик: COP29 - это вопрос не только изменения климата, но и экономического взаимодействия

Австрийский аналитик: COP29 - это вопрос не только изменения климата, но и экономического взаимодействия в аз версии экономическим вопросом, но это не звучит как-то. я сделала авантажем.
COP29
22 октября 2024 г. 15:23
Австрийский аналитик: COP29 - это вопрос не только изменения климата, но и экономического взаимодействия

COP29 является не только частью глобального пакта об изменении климата, но также и вопросом экономического взаимодействия.

Об этом турецкому бюро Report заявил австрийский политический аналитик Клаус Юргенс.

По его словам, в борьбе с изменением климата важно сосредоточиться на развивающихся странах, которые в большей степени страдают от негативных последствий глобального потепления:

"В сегодняшних условиях важна поддержка развитых стран в данном вопросе".

Аналитик выразил уверенность, что Азербайджан успешно проведет с COP29, и данное мероприятие покажет, что страна развивается и влияет на глобальные процессы: "Это поднимает авторитет Азербайджана в мире. Естественно, что станет большим преимуществом для страны с экономической и политической точки зрения".

Напомним, что COP29 пройдет в Баку 11-22 ноября текущего года.

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Версия на английском языке Austrian analyst: COP29 is also economic issue apart from being part of climate change pact
Версия на азербайджанском языке Avstriyalı analitik: COP29 təkcə iqlim dəyişmələri paktının bir parçası deyil, həm də iqtisadi məsələdir

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