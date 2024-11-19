Австралия объявляет о значительных климатических инвестициях и усиливает сотрудничество на COP29

Австралия усилила свои климатические обязательства, объявив о вложении более 20 миллиардов долларов в чистую энергию и дополнительном взносе в 50 миллионов долларов в Фонд реагирования на потери и ущерб.

Австралия усилила свои климатические обязательства, объявив об инвестициях в размере свыше 20 миллиардов долларов в чистую энергию и дополнительном взносе в 50 миллионов долларов в Фонд компенсации потерь и ущерба.

Как передает Report, об этом заявил министр по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крис Боуэн на заседании высокого уровня в рамках COP29.

Он подчеркнул, что Австралия продолжает работу по сокращению выбросов и продвижению чистой энергии. “Мы понимаем, что климатические действия имеют экономический смысл на каждом уровне - от бюджета домохозяйства до экономики страны,” - сказал он, добавив, что Австралия инвестирует более 20 миллиардов долларов в чистую энергию в рамках программы “Сделано в Австралии”. Это крупнейшая мера, направленная на создание рабочих мест и развитие новых отраслей.

Австралия также объявила о дополнительном взносе в Фонд компенсации потерь и ущерба в 50 миллионов долларов, а также о фундаментальном взносе в размере 100 миллионов долларов в Pacific Resilience Facility, который поддержит проекты по реагированию на изменения климата в Тихоокеанском регионе. Премьер-министр добавил: “Мы должны продолжать двигаться вперед, иначе мир пройдет мимо нас.”

Крис Боуэн подчеркнул важность международного сотрудничества для достижения целей Парижского соглашения по климату и подтвердил заявку Австралии на проведение COP31 в партнерстве с Тихоокеанским регионом. По словам премьера, эта заявка станет важным шагом для усиления глобальных усилий по борьбе с климатическими изменениями. “Мы готовы внести свой вклад в организацию этого критического форума”, - заключил он.

Он добавил: "Я хочу выразить свою благодарность президенту COP29 Мухтару Бабаеву. Мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с ним и его командой для достижения результата".