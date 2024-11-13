Австралийский профессор: В борьбе с изменением климата важно лидерство женщин

В борьбе с изменением климата важно лидерство женщин.

В борьбе с изменением климата важно лидерство женщин.

Как сообщает Report, об этом сказала профессор и юрист Квинслендского технологического университета Австралии Сандра Кример на мероприятии на тему "Гендер, климат и безопасность" в рамках СОР29.

По ее словам, женщины в ее стране и тихоокеанских общинах больше подвержены негативным последствиям изменения климата, однако они играют ключевую роль в устойчивости к изменению климата и безопасности, так как обладают очень важными знаниями и навыками для защиты природных ресурсов и поиска устойчивых решений.

"Нам необходимо обеспечить более широкое участие женщин в дискуссиях по вопросам климата и поддержать их лидерство", - подчеркнула она.

Профессор также заявила, что гендерное неравенство создает большое препятствие в борьбе с изменением климата, и призвала международное сообщество предпринять шаги, чтобы голоса женщин были услышаны.