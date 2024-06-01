О нас

Австралийский дипломат: Мы уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29

Австралийский дипломат: Мы уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29 Глава делегации Австралии в Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) Салли Бокс выразила уверенность, что Азербайджан успешно проведет 29-ю сессию Конференции сторон РКИК (COP29).
COP29
1 июня 2024 г. 22:28
Австралийский дипломат: Мы уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29

Глава делегации Австралии в Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) Салли Бокс выразила уверенность, что Азербайджан успешно проведет 29-ю сессию Конференции сторон РКИК (COP29).

Как передает Report со ссылкой на азербайджанское посольство в Канберре, об этом дипломат заявила в ходе мероприятия, организованного в парламенте страны.

"На мероприятии в связи с COP29, прошедшем в Федеральном парламенте Австралийского Союза, глава делегации Австралии в РКИК ООН Салли Бокс выразила уверенность, что Азербайджан успешно проведет COP29, и выразила поддержку Австралии Азербайджану в этой важной миссии", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети Х.

Напомним, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в ноябре этого года в Баку. Ожидается, что в конференции примут участие делегации всех 199 стран, подписавших РКИК.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avstraliyalı diplomat: Azərbaycanın COP29-a uğurla ev sahibliyi edəcəyinə əminik

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
27 мая 2024 г. 09:29
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
26 мая 2024 г. 15:17
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
29 мая 2024 г. 05:11
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi