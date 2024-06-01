Австралийский дипломат: Мы уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29

Глава делегации Австралии в Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) Салли Бокс выразила уверенность, что Азербайджан успешно проведет 29-ю сессию Конференции сторон РКИК (COP29).

Глава делегации Австралии в Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) Салли Бокс выразила уверенность, что Азербайджан успешно проведет 29-ю сессию Конференции сторон РКИК (COP29).

Как передает Report со ссылкой на азербайджанское посольство в Канберре, об этом дипломат заявила в ходе мероприятия, организованного в парламенте страны.

"На мероприятии в связи с COP29, прошедшем в Федеральном парламенте Австралийского Союза, глава делегации Австралии в РКИК ООН Салли Бокс выразила уверенность, что Азербайджан успешно проведет COP29, и выразила поддержку Австралии Азербайджану в этой важной миссии", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети Х.

Напомним, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в ноябре этого года в Баку. Ожидается, что в конференции примут участие делегации всех 199 стран, подписавших РКИК.