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Аттила Штайнер: Мы должны достичь реалистичного результата по NCQG

Аттила Штайнер: Мы должны достичь реалистичного результата по NCQG COP29 должна подтвердить решимость стран ускорить энергетический переход в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Дубае в прошлом году.
COP29
18 ноября 2024 г. 15:34
Аттила Штайнер: Мы должны достичь реалистичного результата по NCQG

COP29 должна подтвердить решимость стран ускорить энергетический переход в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Дубае в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом заявил госсекретарь министерства энергетики председательствующей в ЕС Венгрии Аттила Штайнер в в понедельник на пресс-конференции в рамках COP29.

По его словам, упомянутый энергопереход возможен: "Пример ЕС также показывает, что у нас в союзе постоянно растет экономика, однако нам удалось значительно сократить выбросы. Этот переход также необходим, и это касается всех сторон за столом переговоров и заинтересованных сторон по всему миру. Что касается новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию (NCQG), то нам необходимо наращивать темп нашей работы в течение второй недели COP29, и я думаю, что участие министров будет иметь важное значение, чтобы достичь амбициозного, но в то же время реалистичного результата".

Он отметил, что многие возлагают надежды на завершение переговоров по статье 6 Парижского климата:

"Это также позволит мобилизовать столь необходимые ресурсы на основе рыночных механизмов, одновременно обеспечивая экологическую и социальную целостность. Мы также готовы продолжить работу над показателями здесь, в Баку. Таким образом, в целом, мы привержены борьбе с изменением климата и готовы сотрудничать со всеми сторонами для достижения успешного результата, которого ожидает от нас мир. И мы здесь, в Баку, чтобы добиться этого", - добавил он.

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Версия на английском языке Attila Steiner: 'We must achieve realistic result on NCQG'

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