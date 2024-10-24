Атиф Гамбаров: Участие молодежи в COP29 чрезвычайно важно для их будущего развития

COP29 является мероприятием международного масштаба, и участие молодежи в подобных мероприятиях чрезвычайно важно для их будущего развития.

COP29 является мероприятием международного масштаба, и участие молодежи в подобных мероприятиях чрезвычайно важно для их будущего развития.

Об этом в интервью Report заявил директор департамента кадров Операционной компании COP29 Атиф Гамбаров.

Он отметил, что сложно представить организацию масштабных международных мероприятий без участия волонтеров. "Они принимают непосредственное участие в организационной работе и получают возможность работать в одном коллективе с профессионалами. Разумеется, такая возможность в самом начале карьеры важна как для личностного, так и для профессионального роста молодых людей. Молодые люди, которых привлекла и обучила наша команда, сегодня являются профессионалами своего дела в разных сферах, что наглядно показывает эффективность нашей работы", - сказал он.

Гамбаров подчеркнул, что на мероприятии COP29 волонтеры вместе с ними будут участвовать при организации работы с гостями, в том числе с сотрудниками и представителями ООН.

Представитель Операционной компании COP29 добавил, что волонтерская деятельность в Азербайджане развита на высоком уровне, а подход к волонтерам, опыт в данной сфере сумел заинтересовать зарубежных коллег.

"COP является одним из мероприятий мирового масштаба, ежегодно организуемых в разных странах. На этапе планирования мы изучили опыт предыдущих конференций COP, обсудили с коллегами из ООН работу, проделанную волонтерами на предыдущих мероприятиях.

Нашей командой была реализована беспрецедентная волонтерская программа. Особое внимание уделялось личностному и профессиональному развитию волонтеров. Наши волонтеры приняли участие в различных экологических мероприятиях и тренингах, что стало одним из важных шагов с точки зрения их личностного развития и социальной ответственности. Еще одним важным отличительным моментом стало наличие Волонтерского центра COP29, откуда управлялись все операции, связанные с волонтерами. Могу с уверенностью сказать, что Волонтерская программа COP29 установила новые стандарты в данной сфере, и наследие волонтерской программы Азербайджана будет использоваться на последующих мероприятиях COP", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.