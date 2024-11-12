Астронавты NASA обратились к участникам COP29 по видеосвязи из космоса

12:50

Астронавты NASA Сонни Уильямс и Ник Хейг обратились к участникам 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку по видеосвязи с Международной космической станции.

Как сообщает Report , они заявили, что природные явления, такие как пожары и ураганы, указывают на происходящие изменения на Земле.

"Каждую секунду планета меняется, и мы видим это, наблюдая из космоса", - заявили космонавты.

Представители NASA поблагодарили участников COP29 и Азербайджан, принимающий конференцию, за усилия по охране планеты.

"Мы благодарим за усилия по сохранению красоты планеты. Наши партнеры и сотрудники готовы делиться информацией с вами. Наша миссия — наблюдать из космоса за повышением уровня моря, выбросами газов и другими проблемами и передавать эти данные на Землю", - подчеркнули они.

Климатическая конференция COP29 начала свою работу в Баку 11 ноября, она завершится 22 ноября.