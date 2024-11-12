О нас

Астронавты NASA обратились к участникам COP29 по видеосвязи из космоса

Астронавты NASA обратились к участникам COP29 по видеосвязи из космоса 12:50
COP29
12 ноября 2024 г. 13:07
Астронавты NASA обратились к участникам COP29 по видеосвязи из космоса

Астронавты NASA Сонни Уильямс и Ник Хейг обратились к участникам 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку по видеосвязи с Международной космической станции.

Как сообщает Report , они заявили, что природные явления, такие как пожары и ураганы, указывают на происходящие изменения на Земле.

"Каждую секунду планета меняется, и мы видим это, наблюдая из космоса", - заявили космонавты.

Представители NASA поблагодарили участников COP29 и Азербайджан, принимающий конференцию, за усилия по охране планеты.

"Мы благодарим за усилия по сохранению красоты планеты. Наши партнеры и сотрудники готовы делиться информацией с вами. Наша миссия — наблюдать из космоса за повышением уровня моря, выбросами газов и другими проблемами и передавать эти данные на Землю", - подчеркнули они.

Климатическая конференция COP29 начала свою работу в Баку 11 ноября, она завершится 22 ноября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке NASA astronauts address COP29 participants via video link from space
Версия на азербайджанском языке ВидеоNASA astronavtları kosmosdan videobağlantı ilə COP29 iştirakçılarına müraciət ünvanlayıblar

Экслюзивные новости

Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi