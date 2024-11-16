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Ассоциация сборщиков отходов Чили призывает к доступному климатическому финансированию

Ассоциация сборщиков отходов Чили призывает к доступному климатическому финансированию Сборщики мусора и работники сферы переработки отходов из Чили требуют справедливости в распределении средств на борьбу с изменением климата.
COP29
16 ноября 2024 г. 14:12
Ассоциация сборщиков отходов Чили призывает к доступному климатическому финансированию

Сборщики мусора и работники сферы переработки отходов из Чили требуют справедливости в распределении средств на борьбу с изменением климата.

Как передает Report, об этом заявила президент Национальной ассоциации сборщиков отходов Чили (ANARCH) и член секретариата Региональной сети сборщиков отходов Латинской Америки (RedLacre) Соледад Мелла заявила на мероприятии, посвященном Глобальному обязательству по метану в рамках COP29.

Мелла подчеркнула, что сбор и переработка отходов играет важную роль в сокращении выбросов метана. Несмотря на это, только в последние годы работающих в этой сфере людей начали привлекать к обсуждению климатических вопросов.

"Мы должны быть включены и активно участвовать в процессе принятия решений на национальном и местном уровнях. В то же время, климатическое финансирование должно быть более доступным для сообществ и работников, собирающих отходы", - отметила она.

Мелла добавила, что сборщики мусора и работники сферы переработки находятся на передовой борьбы с изменением климата, и защита их прав имеет важное значение.

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Версия на английском языке Chilean waste pickers demand justice in climate financing
Версия на азербайджанском языке Soledad Mella: "Çili tullantı yığıcıları iqlim maliyyələşdirilməsində ədalət tələb edir"

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