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Ассаф Язди: Израиль обсудит с Азербайджаном сотрудничество и совместные проекты в борьбе с изменением климата

Ассаф Язди: Израиль обсудит с Азербайджаном сотрудничество и совместные проекты в борьбе с изменением климата Израиль представлен на конференции СОР29 национальным павильоном и обширной делегацией, в которую входят около 20 компаний. 
COP29
13 ноября 2024 г. 18:50
Ассаф Язди: Израиль обсудит с Азербайджаном сотрудничество и совместные проекты в борьбе с изменением климата

Израиль представлен на конференции СОР29 национальным павильоном и обширной делегацией, в которую входят около 20 компаний.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор Министерства защиты окружающей среды Израиля Ассаф Язди.

По его словам, Израиль благодарен Азербайджану за высокий уровень организации СОР29.

"Израиль может стать частью решения проблемы изменения климата, внести вклад как в смягчение последствий, так и в адаптацию", - сказал он.

Он отметил, что около 20 израильских компаний, прибывших на конференцию, представили свои климатические проекты в национальном павильоне на СОР29.

"Израиль готов предоставить свои технологии миру, чтобы помочь в борьбе с изменениями климата. Мы также намерены в будущем обсудить с Азербайджаном сотрудничество и совместные проекты в этой области. Конкретные проекты и конкретное сотрудничество будут обсуждаться позже с соответствующими ведомствами", - сказал Язди.

Язди также сообщил, что Израиль планирует полностью отказаться от ископаемого топлива в течении нескольких десятилетий. "Мы стремимся полностью отказаться от ископаемого топлива, и перейти на возобновляемые источники энергии. В основном на солнечную, потому что в Израиле много солнечных часов в году", - подчеркнул он.

По словам представителя ведомства, Израиль уделяет особое внимание климатическому финансированию.

"Главным в этом вопросе является работа Фонда потерь и ущерба. Наша делегация на COP29 намерена участвовать в обсуждениях климатического финансирования, выслушать все стороны и внести свой вклад", - подытожил он.

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