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Асиф Аскерли: Азербайджан сегодня известен как страна, поставившая цель перейти на "зеленую" экономику

Асиф Аскерли: Азербайджан сегодня известен как страна, поставившая цель перейти на "зеленую" экономику Азербайджан сегодня известен во всем мире не только как экспортер нефти и газа, но и как страна, поставившая цель полностью перейти на "зеленую" энергию и экономику.
COP29
10 сентября 2024 г. 12:34
Асиф Аскерли: Азербайджан сегодня известен как страна, поставившая цель перейти на зеленую экономику

Азербайджан сегодня известен во всем мире не только как экспортер нефти и газа, но и как страна, поставившая цель полностью перейти на "зеленую" энергию и экономику.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель общественного объединения "Азербайджанская демократическая студенческая и молодежная организация" Асиф Аскерли на полях Международного молодежного форума.

Он подчеркнул, что Азербайджан намерен в ближайшем будущем начать экспорт "зеленой" энергии в Европу.

"Выбросы парниковых газов в больших объемах крайне негативно сказываются на окружающей среде. Наряду с правительственными структурами, молодежные организации и НПО также должны приложить усилия для борьбы с изменением климата. Этот форум служит поощрению их деятельности", - сказал Аскерли.

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Версия на английском языке Asif Asgarli: Azerbaijan known today as country that set goal to transition to 'green' economy
Версия на азербайджанском языке Asif Əsgərli: Azərbaycan təkcə neft-qaz ixracatçısı deyil, həm də "yaşıl enerji"yə yönələn bir ölkədir

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