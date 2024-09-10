Асиф Аскерли: Азербайджан сегодня известен как страна, поставившая цель перейти на "зеленую" экономику

Азербайджан сегодня известен во всем мире не только как экспортер нефти и газа, но и как страна, поставившая цель полностью перейти на "зеленую" энергию и экономику.

Азербайджан сегодня известен во всем мире не только как экспортер нефти и газа, но и как страна, поставившая цель полностью перейти на "зеленую" энергию и экономику.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель общественного объединения "Азербайджанская демократическая студенческая и молодежная организация" Асиф Аскерли на полях Международного молодежного форума.

Он подчеркнул, что Азербайджан намерен в ближайшем будущем начать экспорт "зеленой" энергии в Европу.

"Выбросы парниковых газов в больших объемах крайне негативно сказываются на окружающей среде. Наряду с правительственными структурами, молодежные организации и НПО также должны приложить усилия для борьбы с изменением климата. Этот форум служит поощрению их деятельности", - сказал Аскерли.