Асет Асавбаев: Объем грузоперевозок по TRACECA в 2024 году составит 7-7,5 млн тонн

Средний коридор очень востребованный, по нему ежегодно фиксируется динамичное развитие грузопотока.

Средний коридор очень востребованный, по нему ежегодно фиксируется динамичное развитие грузопотока.

Об этом в интервью Report заявил генеральный секретарь Постоянного Секретариата МПК TRACECA Асет Асавбаев.

"На сегодня этот коридор состоялся. То есть по нему можно возить грузы и у него есть достаточная пропускная способность на данном этапе. Да, он требует развития, решения узких мест. Над этим как раз страны и работают, идут плотные дискуссии, обсуждения, выработка решений", - сказал он.

По словам Асавбаева, принят план мероприятий между странами-участниками, предусматривающий увеличение пропускной способности данного маршрута до 10 млн тонн в год.

"Эту цифру - 10 млн тонн, как было озвучено, планируется достичь в ближайшие 2 года. То есть в 2025-2026 годах. Например, за 10 месяцев текущего года уже перевезено более 6,4 млн. тонн грузов через Каспийское море. Поэтому мы видим, что мы скорее всего дойдем до 7-7,5 млн тонн в этом году",- отметил он.

Генсек также высоко оценил проведенное в рамках COP29 министерское заседание круглого стола на тему "Устойчивый, цифровой Средний коридор и за его пределами".

"Важно отметить, что проведенный круглый стол посвящен актуальным вопросам. Это вопросы цифровизации, устойчивости Среднего коридора",- сказал он.