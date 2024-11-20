О нас

ASCO досрочно выполнило цель ИМО по снижению выбросов на 20%

ASCO досрочно выполнило цель ИМО по снижению выбросов на 20% 12:15
COP29
20 ноября 2024 г. 13:12
ASCO досрочно выполнило цель ИМО по снижению выбросов на 20%

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) досрочно выполнило цель Международной морской организации (ИМО) по снижению выбросов на 2030 год, сократив их на 20% по сравнению с 2012 годом.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ASCO Рауф Велиев на панельной дискуссии "Путешествие в будущее: декарбонизация в судоходстве для устойчивого завтра" в рамках COP29.

Он отметил, что достижение этого результата стало возможным благодаря инвестициям в покупку и строительство новых судов, модернизации судов, их замене, а также мерам по улучшению энергоэффективности.

"Наша цель — достичь нулевых выбросов к 2050 году. Для этого мы активно работаем над разработкой устойчивых решений и стратегий сокращения углеродных выбросов", - добавил Велиев.

Международная морская организация (IMO) ранее определила цель по декарбонизации - снижение выбросов на 20% к 2030 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ASCO IMO-nun emissiyalarla bağlı 2030-cu il hədəfini vaxtından əvvəl yerinə yetirib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября 2024 г. 15:43
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
17 ноября 2024 г. 15:41
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi