ASCO досрочно выполнило цель ИМО по снижению выбросов на 20%

12:15

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) досрочно выполнило цель Международной морской организации (ИМО) по снижению выбросов на 2030 год, сократив их на 20% по сравнению с 2012 годом.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ASCO Рауф Велиев на панельной дискуссии "Путешествие в будущее: декарбонизация в судоходстве для устойчивого завтра" в рамках COP29.

Он отметил, что достижение этого результата стало возможным благодаря инвестициям в покупку и строительство новых судов, модернизации судов, их замене, а также мерам по улучшению энергоэффективности.

"Наша цель — достичь нулевых выбросов к 2050 году. Для этого мы активно работаем над разработкой устойчивых решений и стратегий сокращения углеродных выбросов", - добавил Велиев.

Международная морская организация (IMO) ранее определила цель по декарбонизации - снижение выбросов на 20% к 2030 году.