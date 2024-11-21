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Асао Кэйитиро: Япония надеется на сбалансированный пакет решений по итогам COP29 и CMA6

Асао Кэйитиро: Япония надеется на сбалансированный пакет решений по итогам COP29 и CMA6 Япония считает, что для окончательного согласования Новой коллективной количественной цели (NCQG) необходимо сначала определить характер финансирования и различные другие аспекты.
COP29
21 ноября 2024 г. 13:37
Асао Кэйитиро: Япония надеется на сбалансированный пакет решений по итогам COP29 и CMA6

Япония считает, что для окончательного согласования Новой коллективной количественной цели (NCQG) необходимо сначала определить характер финансирования и различные другие аспекты.

Как передает Report, об этом заявил министр окружающей среды Японии Асао Кэйитиро на открытом пленарном заседании, созванном президентом COP29.

По его словам, такая подготовительная работа необходима для принятия решения о количественной части вопроса, поскольку для развитых стран важно, чтобы NCQG охватывал тот же широкий спектр источников, инструментов и каналов, которые использовались при разработке цели в 100 млрд долларов США.

"Мы надеемся на сбалансированный пакет решений по итогам COP29 и 6-й встречи сторон Парижского соглашения (CMA6) в вопросе справедливого перехода. Япония считает, что обсуждения в Баку должны отдавать приоритет реализации программы ОАЭ–Белен", - сказал он.

Кэйитиро также назвал необходимым дальнейшее уточнение глобальных и национальных индикаторов. По его словам, данный вопрос должен обсуждаться на экспертном уровне.

"Что касается Статьи 6 Парижского соглашения, мы стремимся достичь четкого решения на CMA6 для полной операционализации этой статьи. Япония приложит все усилия для успеха COP29", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya COP29 və CMA6-nın yekunları üzrə balanslaşdırılmış qərarlar paketinə ümid edir
Версия на английском языке Japan seeks balanced outcomes from COP29 and CMA6

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