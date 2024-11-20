Асао Кэйитиро: Ожидаем достижение консенсуса по NCQG на конференции в Баку

На этой конференции ожидается достижение консенсуса по NCQG. Япония внесла свой вклад в глобальные усилия в области климатического финансирования. В частности, обязалась предоставить государственную и частную поддержку в размере 70 миллиардов долларов США

На этой конференции ожидается достижение консенсуса по NCQG. Япония внесла свой вклад в глобальные усилия в области климатического финансирования. В частности, обязалась предоставить государственную и частную поддержку в размере 70 миллиардов долларов США для борьбы с изменением климата в развивающихся странах в течение пяти лет до 2025 года, и планомерно работает над достижением этой цели.

Как сообщает Report, об этом заявил министр окружающей среды Японии Асао Кэйитиро на заседании высокого уровня в рамках COP29.

"Необходимо создать структуру, в которой международное сообщество вносит вклад в меры по борьбе с изменением климата на основе сотрудничества. Особенно важны вклады стран, обладающих соответствующим потенциалом, и мобилизация средств частного сектора для достижения цели в 1,5 градуса", - сказал он.

Прошло более 30 лет с момента принятия РКИК ООН в 1992 году, и мировая экономика значительно изменилась. NCQG должен учитывать эту реальность в отношении смягчения последствий, отметил он.

"В свете прошлогоднего решения о Глобальной оценке, Япония призывает все стороны установить общеэкономические цели по сокращению выбросов, включая все секторы парниковых газов и категории, соответствующие цели в 1,5 градуса и основанные на последних научных данных. Мы также призываем крупные экономики установить абсолютные цели по сокращению выбросов", - отметил японский министр.

Важно также включение четких посланий для продвижения усилий по смягчению последствий, включая выполнение решений по смягчению последствий глобальной оценки. Япония продолжает свои усилия по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с текущим NDC и целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году, сказал он.

"Мы ускорим нашу работу по представлению следующего NDC к февралю следующего года - NDC, который является амбициозным и соответствует цели в 1,5 градуса. Япония объявила о Совместных действиях по реализации NDC и повышению прозрачности и будет продвигать действия на международном уровне, чтобы стороны могли последовательно реализовывать разумные меры на основе своих NDC, обеспечивать прозрачность и делиться своим прогрессом на глобальном уровне",- заявил министр.

По его словам, успех этой COP требует принятия решения по детальным операционным правилам Статьи 6 Парижского соглашения. Статья 6 направлена на создание высококачественного углеродного рынка, поощрение мобилизации частного финансирования для технологий декарбонизации и расширение усилий по смягчению последствий во всем мире через международное сотрудничество. Япония будет способствовать декарбонизации мира через Механизм совместного кредитования (JCM).

Кэйитиро призывал все стороны работать вместе для успешного проведения COP29 и выразил искреннюю благодарность Азербайджану за усилия по проведению COP29.