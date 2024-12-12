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Асадов: Вопреки развернутой против Азербайджана кампании, на COP29 удалось добиться прорыва

Асадов: Вопреки развернутой против Азербайджана кампании, на COP29 удалось добиться прорыва Достигнутые по итогам COP29 договоренности имеют исключительное значение для будущего человечества и мировой климатической повестки.
COP29
12 декабря 2024 г. 12:47
Асадов: Вопреки развернутой против Азербайджана кампании, на COP29 удалось добиться прорыва

Достигнутые по итогам Бакинской климатической конференции COP29 договоренности имеют исключительное значение для будущего человечества и мировой климатической повестки.

Как передает российское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в своем выступлении на встрече глав правительств стран СНГ в Москве.

"В рамках СОР29 были приняты важнейшие решения, в том числе о предоставлении развивающимся государствам климатического финансирования в размере рекордной суммы 300 млрд долларов США в год, а также о начале функционирования Фонда возмещения потерь и ущерба. Достигнутые договоренности, поддержанные инициативы и принятые решения имеют исключительное значение для будущего человечества и мировой климатической повестки", - заявил Асадов.

Он сообщил, что в COP29 приняли участие 80 глав государств и правительств, а также более 76 тысяч зарегистрированных участников.

"Председательство Азербайджана еще раз продемонстрировало наличие сильной политической воли и профессионализма, позволивших провести конференцию на достойном уровне, добиться важных результатов и прорыва в многосторонних переговорах, несмотря на развернутую против Азербайджана широкомасштабную, безосновательную кампанию и даже призывы к бойкотированию столь важного для мирового сообщества мероприятия", - сказал Асадов.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyaya baxmayaraq, COP29-da irəliləyişə nail olunub
Версия на английском языке Asadov: Breakthrough achieved at COP29 despite campaign against Azerbaijan

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