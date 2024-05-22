Асад Ширинов: COP29 подчеркивает авторитет Азербайджана на международной арене

COP29 подчеркивает авторитет Азербайджана на международной арене.

COP29 подчеркивает авторитет Азербайджана на международной арене.

Как передает Report, об этом советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Асад Ширинов заявил в ходе мероприятия "COP 29: Возможности и вызовы в области климатических действий. Европейские и региональные перспективы" в Университете ADA.

"Это событие является ключевой вехой в нашем переходе к "зеленой" экономике. Это событие подчеркивает уважение и авторитет Азербайджана на международной арене. Одним из ключевых аспектов Конференции Сторон является то, что государства-участники обновляют свое законодательство для выполнения своих обязательств по международным соглашениям. Азербайджан последовательно уделяет особое внимание вопросам изменения климата, устойчивого развития и экологии, участвуя в мероприятиях COP с каждым годом со все более значительными результатами”,- сказал он.

По его словам, в ходе COP28 в Дубае инициативы Азербайджана способствовали обмену знаниями и сотрудничеству.

“Дискуссии были посвящены влиянию изменения климата на водные ресурсы, использованию альтернативных источников воды и опреснению морской воды. Эти инициативы предоставили возможность изучить региональное и глобальное сотрудничество, объединив заинтересованные стороны для обмена передовым опытом и технологиями”,- добавил Ширинов.