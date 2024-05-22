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Асад Ширинов: COP29 подчеркивает авторитет Азербайджана на международной арене

Асад Ширинов: COP29 подчеркивает авторитет Азербайджана на международной арене COP29 подчеркивает авторитет Азербайджана на международной арене.
COP29
22 мая 2024 г. 10:37
Асад Ширинов: COP29 подчеркивает авторитет Азербайджана на международной арене

COP29 подчеркивает авторитет Азербайджана на международной арене.

Как передает Report, об этом советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Асад Ширинов заявил в ходе мероприятия "COP 29: Возможности и вызовы в области климатических действий. Европейские и региональные перспективы" в Университете ADA.

"Это событие является ключевой вехой в нашем переходе к "зеленой" экономике. Это событие подчеркивает уважение и авторитет Азербайджана на международной арене. Одним из ключевых аспектов Конференции Сторон является то, что государства-участники обновляют свое законодательство для выполнения своих обязательств по международным соглашениям. Азербайджан последовательно уделяет особое внимание вопросам изменения климата, устойчивого развития и экологии, участвуя в мероприятиях COP с каждым годом со все более значительными результатами”,- сказал он.

По его словам, в ходе COP28 в Дубае инициативы Азербайджана способствовали обмену знаниями и сотрудничеству.

“Дискуссии были посвящены влиянию изменения климата на водные ресурсы, использованию альтернативных источников воды и опреснению морской воды. Эти инициативы предоставили возможность изучить региональное и глобальное сотрудничество, объединив заинтересованные стороны для обмена передовым опытом и технологиями”,- добавил Ширинов.

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Версия на азербайджанском языке Əsəd Şirinov: COP29 Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki nüfuzunu xüsusi qeyd edir

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