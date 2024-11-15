Асад Меджид Хан: Энергетика остается одной из важнейших областей сотрудничества в рамках ОЭС

Энергетика остается одной из важнейших областей сотрудничества в рамках Организация экономического сотрудничества (ОЭС).

Энергетика остается одной из важнейших областей сотрудничества в рамках Организация экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает Report, об этом заявил генсек организации Асад Меджид Хан на открытии Центра чистой энергии ECO-UNIDO в Баку в рамках COP29.

"В течение последних нескольких лет мы уделяли особое внимание включению вопросов устойчивого энергетического перехода в нашу энергетическую повестку дня. Мы рады видеть решимость отдельных стран-членов реализовать этот переход. Создание Центра чистой энергии ОЭС в Баку совместно с UNIDO является важным отражением нашей коллективной воли в ОЭС", - сказал Хан.

Он добавил, что главной целью этого проекта является расширение доступа государств к современным недорогим, надежным и устойчивым энергетическим услугам, а также обеспечение энергетической безопасности и смягчение негативного воздействия на энергетику.

Церемония открытия центра состоялась в павильоне Азербайджана в Голубой зоне.