Антониу Гутерриш: Малые островные государства находятся на острие несправедливости

Малые островные государства находятся на острие колоссальной несправедливости, которая ставит под угрозу само будущее малых островных государств из-за повышения уровня моря.

Малые островные государства находятся на острие колоссальной несправедливости, которая ставит под угрозу само будущее малых островных государств из-за повышения уровня моря.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Саммите лидеров малых островных развивающихся государств по вопросам изменения климата.

"Ваши экономики разрушены.И достижения в области развития превращены в руины, эта несправедливость должна прекратиться. На долю стран G20 приходится около восьмидесяти процентов глобальных выбросов. Ваши страны – малые островные развивающиеся государства – демонстрируют, как должны выглядеть климатические амбиции. Вы – первые, кто реагирует", - заявил Гутерриш.

По его словам, мир должен следовать за этими малыми странам и поддерживать их.

"Во-первых, не жалея усилий для сохранения цели 1,5, что означает сокращение глобальных выбросов на девять процентов в год до 2030 года и поэтапный отказ от ископаемого топлива," - сказал он. И это означает, что каждая страна должна представить новые общеэкономические национальные планы действий по климату СОР30, которые соответствуют цели 1,5 градуса.

Крупнейшие источники выбросов – G20 – должны возглавить этот процесс, считает он. "И ООН поддерживает страны в достижении этих целей через свою инициативу "Климатическое обещание", - сказал он.

"Во-вторых, вы заслуживаете поддержки в борьбе с кризисом, к созданию которого вы практически не причастны. Мы должны серьезно отнестись к потерям и ущербу. Нам нужны значительные взносы в Фонд потерь и ущерба – чтобы он мог оказать реальное влияние", - сказал он.

По словам Гутерриша, развитые страны должны выполнить свое обязательство удвоить финансирование адаптации до как минимум 40 миллиардов долларов в год к следующему году. Это важный шаг к устранению разрыва в финансировании адаптации.

В-третьих, финансирование, что призывает к реформе международной финансовой архитектуры, включая эффективное облегчение долгового бремени. Он обязывает страны продвигать Стимул ЦУР в размере 500 миллиардов долларов в год, сказал Генсек ООН.

"Нам нужна новая цель климатического финансирования, которая мобилизует триллионы долларов финансирования, необходимого развивающимся странам – со значительным увеличением льготных государственных средств. Эта цель должна обеспечить ясность в том, как будут мобилизованы деньги...Использовать инновационные источники, такие как сборы с авиации, судоходства и добычи ископаемого топлива...", - сказал он.

Она также должна включать значительное увеличение капитализации и реформы многосторонних банков развития, в том числе для того, чтобы они могли привлекать гораздо больше частного финансирования по разумным ценам, сказал он и призвал использовать свой моральный авторитет, чтобы требовать действий, лидерства и справедливости.